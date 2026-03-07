"Какой глупый вопрос": Трамп отказался говорить о помощи РФ разведданными для Ирана

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать информацию СМИ о том, что Иран получает от России разведывательные данные для ударов по позициям американских войск.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В конце круглого стола в Белом доме по вопросам университетского спорта в пятницу Дональд Трамп сказал, что ответит на один или два вопроса, и дал слово корреспонденту Fox News Питеру Дуси.

Тот спросил президента о сообщениях Washington Post и Fox News о том, что Россия предоставляет Ирану разведданные, чтобы помочь ему нанести удары по американским объектам.

Трамп перебил журналиста, не дослушав вопрос, и пошутил, что возможная помощь России Ирану "легкая проблема по сравнению с тем, что мы делаем здесь", имея в виду обсуждение того, как может измениться университетский спорт.

А позже Трамп сделал корреспонденту замечание за то, что тот упомянул войну против Ирана.

"Но могу ли я быть честным? Просто... Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Какой глупый вопрос вы задали сейчас. Мы говорим о чем-то другом", – сказал он.

Через несколько минут Трамп снова указал на Дуси и сказал: "Питер, я дам тебе еще один шанс, потому что предыдущий вопрос был неудачным". Когда Дуси спросил, может ли он поднять тему, не связанную с университетским спортом, Трамп ответил "нет".

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что Россия предоставляет Ирану информацию о целях для атак на американские войска на Ближнем Востоке.

Глава Пентагона Пит Хэгсет заявил, что его не волнует тот факт, что Иран получает от России разведывательные данные для ударов по позициям американских войск.

