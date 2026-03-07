NBC News: Трамп розглядає введення військ США до Ірану

Президент США Дональд Трамп у приватно висловив серйозну зацікавленість у розгортанні обмеженого американського контингенту на території Ірану.

Про це стало відомо телеканалу NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Джерела телеканалу розповіли, що Трамп обговорював ідею розгортання наземних військ зі своїми помічниками та представниками Республіканської партії за межами Білого дому.

В ході розмов він викладав своє бачення післявоєнного Ірану, в якому іранський уран буде в безпеці, а США і новий іранський режим будуть співпрацювати в галузі видобутку нафти, подібно до того, як це роблять США і Венесуела.

Коментарі президента, що висловлюють серйозний інтерес до розгортання наземних військ, не були зосереджені на великомасштабному наземному вторгненні в Іран, а скоріше на ідеї невеликого контингенту американських військ, який буде використовуватися для конкретних стратегічних цілей, розповіли співрозмовники.

Вони заявили, що Трамп не ухвалював жодних рішень і не давав жодних наказів, пов'язаних з наземними військами.

"Ця історія базується на припущеннях анонімних джерел, які не входять до команди національної безпеки президента і явно не знайомі з цими обговореннями", – заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

Трамп приватно описав своїм співрозмовникам за межами Білого дому, що його ідеальний результат в Ірані – це динаміка, подібна до тієї, яка склалася між США і Венесуелою після того, як американські спецпризначенці захопили Ніколаса Мадуро в січні.

Також Трамп вимагає від Ірану безумовної капітуляції. Трамп також стверджував, що військові дії проти Ірану можуть тривати протягом чотирьох тижнів.

Нагадаємо, у суботу 7 березня виповниться рівно тиждень від початку спільної військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, внаслідок якої під іранські удари потрапили багато інших країн регіону – від сусідів у Перській затоці до Азербайджану.

Читайте також на цю тему: Удар без підтримки: як у США відреагували на війну з Іраном та чому це – проблема для Трампа.