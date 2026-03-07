NBC News: Трамп рассматривает ввод войск США в Иран

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил серьезную заинтересованность в развертывании ограниченного американского контингента на территории Ирана.

Об этом стало известно телеканалу NBC News, сообщает "Европейская правда".

Источники телеканала рассказали, что Трамп обсуждал идею развертывания наземных войск со своими помощниками и представителями Республиканской партии за пределами Белого дома.

В ходе бесед он излагал свое видение послевоенного Ирана, в котором иранский уран будет в безопасности, а США и новый иранский режим будут сотрудничать в области добычи нефти, подобно тому, как это делают США и Венесуэла.

Комментарии президента, выражающие серьезный интерес к развертыванию наземных войск, не были сосредоточены на крупномасштабном наземном вторжении в Иран, а скорее на идее небольшого контингента американских войск, который будет использоваться для конкретных стратегических целей, рассказали собеседники.

Они заявили, что Трамп не принимал никаких решений и не давал никаких приказов, связанных с наземными войсками.

"Эта история основана на предположениях анонимных источников, которые не входят в команду национальной безопасности президента и явно не знакомы с этими обсуждениями", – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Трамп в частном порядке описал своим собеседникам за пределами Белого дома, что его идеальный результат в Иране – это динамика, подобная той, которая сложилась между США и Венесуэлой после того, как американские спецназовцы захватили Николаса Мадуро в январе.

Также Трамп требует от Ирана безусловной капитуляции. Трамп также утверждал, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

Напомним, в субботу, 7 марта, исполнится ровно неделя с начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана, в результате которой под иранские удары попали многие другие страны региона – от соседей в Персидском заливе до Азербайджана.

Читайте также на эту тему: Удар без поддержки: как в США отреагировали на войну с Ираном и почему это – проблема для Трампа.