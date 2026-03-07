США розглядають можливість зняття додаткових санкцій з російської нафти

США розглядають можливість скасування санкцій щодо більшої кількості російської нафти через різке зростання світових цін на нафту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Fox Business заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану, яка призвела до загострення на Близькому Сході, спричинили хаос у світових енергетичному та транспортному секторах, практично зупинивши діяльність в Ормузькій протоці.

Ціна на сиру нафту в п'ятницю злетіла на 8,5% і за тиждень зросла майже на 30%.

"Ми можемо зняти санкції з іншої російської нафти. У морі зараз перебувають сотні мільйонів барелів нафти, на яку накладено санкції. І, по суті, знявши санкції, Міністерство фінансів може створити запаси", – сказав Бессент.

При цьому він наполягає, що нові заходи не спрямовані на послаблення обмежень щодо Москви, введених через розв'язану нею війну проти України, а впливають лише на поставки, які вже знаходяться в дорозі.

"Ми будемо продовжувати оголошувати заходи, спрямовані на полегшення ситуації на ринку під час цього конфлікту", – додав Бессент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що за необхідності американські ВМС розпочнуть супровід танкерів через Ормузьку протоку.

Він підкреслив, що метою цих дій є підтримання вільного потоку енергії на світові ринки.

Також повідомляли, що на 5 березня Європейська комісія скликає засідання енергетичної цільової групи для обговорення динаміки цін на нафту, з урахуванням ситуації в Ірані та на Близькому Сході.