США рассматривают возможность снятия дополнительных санкций с российской нефти

США рассматривают возможность отмены санкций в отношении большего количества российской нефти из-за резкого роста мировых цен на нефть.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Fox Business заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Война США и Израиля против Ирана, которая привела к обострению ситуации на Ближнем Востоке, вызвала хаос в мировых энергетическом и транспортном секторах, практически остановив деятельность в Ормузском проливе.

Цена на сырую нефть в пятницу взлетела на 8,5% и за неделю выросла почти на 30%.

"Мы можем снять санкции с другой российской нефти. В море сейчас находятся сотни миллионов баррелей нефти, на которую наложены санкции. И, по сути, сняв санкции, Министерство финансов может создать запасы", – сказал Бессент.

При этом он настаивает, что новые меры не направлены на ослабление ограничений в отношении Москвы, введенных из-за развязанной ею войны против Украины, а влияют только на поставки, которые уже находятся в пути.

"Мы будем продолжать объявлять меры, направленные на облегчение ситуации на рынке во время этого конфликта", – добавил Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости американские ВМС начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив.

Он подчеркнул, что целью этих действий является поддержание свободного потока энергии на мировые рынки.

Также сообщалось, что 5 марта Европейская комиссия созывает заседание энергетической целевой группы для обсуждения динамики цен на нефть, с учетом ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.