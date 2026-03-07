СМИ: Иран уничтожил важный радар США на Ближнем Востоке

Иран уничтожил ключевую радиолокационную систему стоимостью 300 миллионов долларов, которая имела решающее значение для управления батареями противоракетной обороны США в Персидском заливе.

Об этом агентству Bloomberg рассказал неназванный американский чиновник, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, это может еще больше ослабить способность Ближнего Востока противостоять будущим иранским атакам.

Ранее телеканал CNN проанализировал спутниковые снимки, на которых зафиксировано уничтожение радара AN/TPY-2 и вспомогательного оборудования, используемого системами противоракетной обороны THAAD США на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Уничтожение оборудования позже подтвердил официальный представитель США.

Как отмечено, по Иордании было зафиксировано два удара Ирана: 28 февраля и 3 марта. Оба, по сообщениям, были перехвачены.

Американские системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначены для уничтожения баллистических ракет на границе атмосферы, что позволяет им противостоять более сложным угрозам, чем батареи Patriot с меньшей дальностью действия.

С выводом из строя радара AN/TPY-2 задачи по перехвату ракет лягут на системы Patriot, для которых ракеты PAC-3 уже находятся в дефиците.

США имеют восемь систем THAAD по всему миру, в том числе в Южной Корее и на Гуаме. Каждая батарея стоит около 1 миллиарда долларов, из которых около 300 миллионов долларов приходится на радар.

Системы противовоздушной и противоракетной обороны в регионе Персидского залива подвергаются серьезной нагрузке и порой перегружены в результате атак Ирана с использованием беспилотников и баллистических ракет.

Это вызвало опасения, что запасы современных перехватчиков, таких как THAAD и PAC-3, скоро могут опасно сократиться.

В пятницу оборонные подрядчики, в том числе Lockheed и RTX, встретились в Белом доме, поскольку Пентагон настаивает на ускорении производства оружия.

Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны Украине, направляются сейчас на Ближний Восток, что вызывает беспокойство.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет к системам ПВО.

Между тем президент США Дональд Трамп упрекнул предыдущую администрацию Джо Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые вместо этого можно было продать странам Ближнего Востока.