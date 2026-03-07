В ЕС рассказали, сколько ракет Patriot Украина израсходовала за зимний период

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс рассказал, что за три дня на Ближнем Востоке было использовано около 800 ракет-перехватчиков американского производства, что превышает количество ракет, использованных Украиной за зимний период.

Заявление еврокомиссара приводит Euronews, сообщает "Европейская правда".

Кубилюс подчеркнул, что давление на глобальные цепочки поставок оружия в связи с операцией США на Ближнем Востоке доказывает, что для Европы "критически важно" быстро нарастить производство ракет, чтобы удовлетворить свои собственные потребности и потребности Украины.

Он сказал, что потребности Украины на поле боя, особенно в перехватчиках, значительно превышают текущие производственные возможности Запада.

Еврокомиссар рассказал, что в 2025 году Украина подверглась почти 2000 ракетных ударов. В частности, РФ выпустила около 900 баллистических ракет.

Эти вооружения значительно сложнее перехватить и они требуют передовых систем противовоздушной обороны, таких как ракетная система Patriot.

Кубилюс отметил, что украинским вооруженным силам понадобилось около 700 ракет-перехватчиков Patriot только за зимний сезон, поскольку для уничтожения одной баллистической ракеты часто требуется несколько перехватчиков.

Однако в 2025 году темпы производства ракет PAC-3 производителем Lockheed Martin составляли 600 штук.

"Американцы не смогут предоставить достаточное количество этих ракет для стран Персидского залива, для своей собственной армии, а также для Украины", – предупредил Кубилюс.

Он назвал ситуацию критической и подчеркнул необходимость "очень срочно и очень быстро развивать производство ракет".

Как сообщала "Европейская правда", главная дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что оружие и оборонные мощности, в частности системы ПВО, которые нужны Украине, направляются сейчас на Ближний Восток, что вызывает беспокойство.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на Ближнем Востоке пока не повлияла на поставки американского вооружения в Украину в рамках инициативы PURL, прежде всего ракет для систем ПВО.

Между тем президент США Дональд Трамп упрекнул предыдущую администрацию Джо Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые вместо этого можно было продать странам Ближнего Востока.