У Литві кажуть, що війна РФ проти країн НАТО не є неминучою

Хоча Росія продовжує розширювати свій військовий потенціал біля східних кордонів НАТО, проводить військову реформу і прагне нарощувати свою військову міць, це не означає, що війна між Росією і Північноатлантичним альянсом запланована і неминуча.

Про це заявив голова Другого департаменту оперативних служб (ДДОС) Міндаугас Мажонас, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Мажонас розповів, що наразі більша частина військових можливостей Росії зосереджена на лінії фронту в Україні.

"Росія продовжить прагнути нарощувати свою військову міць, але це не означає, що війна між Росією і НАТО запланована і неминуча. Постійно зростаючий оборонний потенціал литовської армії і міцні зв'язки з союзниками по НАТО допомагають стримувати Росію від необдуманої військової агресії проти нас або інших країн Альянсу", – сказав він.

Водночас він підкреслює, що, хоча конвенційна військова загроза для Литви в найближчій перспективі невелика, інститути повинні зберігати пильність.

"Як і минулого року, оцінюючи найближчу перспективу, ми поки не бачимо кінця війни (в Україні. – Ред.) в найближчому майбутньому, тому що наміри і дії Росії, незважаючи на ознаки ведення переговорів, насправді не відповідають їх публічній риториці", – сказав Мажонас.

За його словами, Москва продовжує зміцнювати військову промисловість, мобілізувати солдатів і відправляти їх на фронт.

Нагадаємо, у щорічній оцінці литовської розвідки йшлося, що Росія розширює військові підрозділи на кордоні з НАТО, надаючи їм бойовий досвід в Україні, і може використовувати їх як центри в конфлікті з Альянсом після війни.

Нещодавно розвідка Естонії у своєму щорічному звіті заявила, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись європейського переозброєння.

Наприкінці лютого міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив, що агресія Росії проти країн східного флангу НАТО дуже дорого коштуватиме цим державами.