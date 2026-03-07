Президент Литвы: было бы наивно утверждать, что мы являемся своего рода островком безопасности

Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что в нынешней геополитической ситуации утверждать, что Литва является островом безопасности, было бы безответственно и наивно.

Заявление Науседы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий касался оценки угроз национальной безопасности, которую недавно представила литовская разведка.

Как отметил литовский президент, дальнейшие действия определят, насколько устойчивой будет Литва к возможным атакам и конфликтам.

"Геополитическая ситуация, безусловно, не становится легче, она остается напряженной, она приобретает новые оттенки. По мере изменения ситуации мы видим появление новых очагов напряженности в мире. В этой ситуации утверждать, что мы являемся своего рода островом безопасности, было бы крайне безответственно и, я бы даже сказал, наивно", – сказал Науседа.

По его словам, Литва приложила огромные усилия для укрепления своей безопасности за последние четыре года войны в Украине.

"Но мы продолжаем бороться со временем. У нас есть определенный период времени, в течение которого мы обязаны должным образом подготовиться, чтобы сдержать возможные действия недружественных сил против Литвы. Я убежден, что мы это сделаем", – добавил президент Литвы.

Напомним, в ежегодной оценке литовской разведки говорилось, что Россия расширяет военные подразделения на границе с НАТО, предоставляя им боевой опыт в Украине, и может использовать их как центры в конфликте с Альянсом после войны.

В то же время глава Второго департамента оперативных служб (ДДОС) Миндаугас Мажонас отметил, что хотя Россия проводит военную реформу и стремится наращивать свою военную мощь, это не означает, что война между Россией и НАТО запланирована и неизбежна.