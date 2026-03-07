Сибіга подякував Швеції за затримання судна із санкційного списку України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Швеції за вантажного судна Caffa, яке перебуває під санкціями України.

Про це міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга відзначив, що колективні дії проти таких суден набирають обертів. Це позитивний розвиток подій, додав він.

"Санкції діють, коли їх суворо дотримуються. Разом ми повинні зупинити діяльність російського тіньового флоту, щоб захистити безпеку та довкілля Європи", – підкреслив він.

Берегова охорона Швеції затримала у Балтійському морі вантажне судно Caffa, яке перебуває під санкціями України.

Берегова охорона розпочала попереднє розслідування за підозрою в порушенні морського законодавства у зв'язку з невідповідністю судна морським вимогам.

Нещодавно також стало відомо, що танкер Arctic Metagaz під російським прапором, який перевозить скраплений природний газ, загорівся у Середземному морі.

А минулого тижня бельгійська армія, за допомоги французьких військових гелікоптерів, затримала у Північному морі нафтовий танкер Ethera, що належить російському "тіньовому флоту".