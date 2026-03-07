Сибига поблагодарил Швецию за задержание судна из санкционного списка Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Швецию за грузовое судно Caffa, которое находится под санкциями Украины.

Об этом министр написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что коллективные действия против таких судов набирают обороты. Это положительное развитие событий, добавил он.

"Санкции действуют, когда их строго соблюдают. Вместе мы должны остановить деятельность российского теневого флота, чтобы защитить безопасность и окружающую среду Европы", – подчеркнул он.

Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море грузовое судно Caffa, которое находится под санкциями Украины.

Береговая охрана начала предварительное расследование по подозрению в нарушении морского законодательства в связи с несоответствием судна морским требованиям.

Недавно также стало известно, что танкер Arctic Metagaz под российским флагом, перевозящий сжиженный природный газ, загорелся в Средиземном море.

А на прошлой неделе бельгийская армия, с помощью французских военных вертолетов, задержала в Северном море нефтяной танкер Ethera, принадлежащий российскому "теневому флоту".