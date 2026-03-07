Президент Ирана сказал, что Трамп может только "мечтать" об их капитуляции

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что требование США о безоговорочной капитуляции является "мечтой, которую они должны унести с собой в могилу".

Заявление иранского лидера приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Масуд Пезешкиан сделал это заявление в заранее записанном обращении, которое транслировало государственное телевидение.

Ранее в своем посте в Truth Social президент США Дональд Трамп написал: "С Ираном не будет никаких соглашений, кроме безусловной капитуляции".

Пезешкиан также извинился за удары по соседним странам, предположив, что они были вызваны недоразумением в рядах.

Он сказал, что его временный совет руководителей одобрил прекращение таких атак, если только эти страны не нападут на Иран.

Ранее Трамп заявил, что Иран "потерял все".

Трамп также утверждал, что военные действия против Ирана могут продолжаться в течение четырех недель.

