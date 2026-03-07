Розвідка Литви розповіла, що може прискорити підготовку Росії до конфлікту з НАТО

Зниження тиску Заходу на Москву, припинення вогню або оголошення миру прискорять підготовку Росії до конфлікту з НАТО, зазначається в оцінці загроз національній безпеці від литовської розвідки

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Передбачається, що в разі миру Росія в довгостроковій перспективі – протягом 6 або 10 років – буде повністю готова до конвенційної війни з НАТО.

Як вказує литовська розвідка, якщо Росія продовжить бойові дії проти України з тією ж інтенсивністю, що і в останні чотири роки, війна вимагатиме значних людських і фінансових ресурсів, що обмежить можливості Москви по поширенню агресії на інші країни.

Правда, навіть в умовах війни Росія реформує свою армію і створює нові військові частини, які направляються в Україну в міру їх укомплектування.

Додається, що в середньостроковій перспективі (3-5 років) Росія, ймовірно, зможе укомплектувати нові військові частини.

Водночас якби було оголошено перемир'я або бойові дії були б припинені, Росія змогла б швидше розвивати свій військовий потенціал, збільшити чисельність особового складу і поповнити запаси боєприпасів.

Додається, що в найближчому майбутньому (1–2 роки) збільшиться чисельність особового складу і техніки в місцях постійної дислокації військових частин, у тому числі частин поблизу країн Балтії.

Стверджується, що в середньостроковій перспективі особовий склад і техніка нових частин будуть повністю укомплектовані, при цьому пріоритет буде віддаватися кількості, а не якості, а стратегічні запаси озброєння і боєприпасів, виснажені під час війни, будуть поступово відновлюватися.

Однак, якщо сторони підпишуть мирну угоду і міжнародні санкції проти Росії будуть зняті, Росія зможе розвивати свій військовий потенціал ще швидше. У цьому випадку Росія зможе перенаправити значну частину своїх можливостей з України, більш вільно користуватися великими фінансовими ресурсами і легше отримувати технології, необхідні для військової промисловості.

Нагадаємо, у щорічній оцінці литовської розвідки йшлося, що Росія розширює військові підрозділи на кордоні з НАТО, надаючи їм бойовий досвід в Україні, і може використовувати їх як центри в конфлікті з Альянсом після війни.

Водночас голова Другого департаменту оперативних служб (ДДОС) Міндаугас Мажонас зазначив, що хоча Росія проводить військову реформу і прагне нарощувати свою військову міць, це не означає, що війна між Росією і НАТО запланована і неминуча.