Разведка Литвы рассказала, что может ускорить подготовку России к конфликту с НАТО

Снижение давления Запада на Москву, прекращение огня или объявление мира ускорят подготовку России к конфликту с НАТО, отмечается в оценке угроз национальной безопасности от литовской разведки

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Предполагается, что в случае мира Россия в долгосрочной перспективе – в течение 6 или 10 лет – будет полностью готова к конвенционной войне с НАТО.

Как указывает литовская разведка, если Россия продолжит боевые действия против Украины с той же интенсивностью, что и в последние четыре года, война потребует значительных человеческих и финансовых ресурсов, что ограничит возможности Москвы по распространению агрессии на другие страны.

Правда, даже в условиях войны Россия реформирует свою армию и создает новые воинские части, которые направляются в Украину по мере их укомплектования.

Добавляется, что в среднесрочной перспективе (3-5 лет) Россия, вероятно, сможет укомплектовать новые воинские части.

В то же время, если бы было объявлено перемирие или боевые действия были бы прекращены, Россия смогла бы быстрее развивать свой военный потенциал, увеличить численность личного состава и пополнить запасы боеприпасов.

Добавляется, что в ближайшем будущем (1–2 года) увеличится численность личного состава и техники в местах постоянной дислокации воинских частей, в том числе частей вблизи стран Балтии.

Утверждается, что в среднесрочной перспективе личный состав и техника новых частей будут полностью укомплектованы, при этом приоритет будет отдаваться количеству, а не качеству, а стратегические запасы вооружения и боеприпасов, истощенные во время войны, будут постепенно восстанавливаться.

Однако, если стороны подпишут мирное соглашение и международные санкции против России будут сняты, Россия сможет развивать свой военный потенциал еще быстрее. В этом случае Россия сможет перенаправить значительную часть своих возможностей из Украины, более свободно пользоваться большими финансовыми ресурсами и легче получать технологии, необходимые для военной промышленности.

Напомним, в ежегодной оценке литовской разведки говорилось, что Россия расширяет военные подразделения на границе с НАТО, предоставляя им боевой опыт в Украине, и может использовать их как центры в конфликте с Альянсом после войны.

В то же время глава Второго департамента оперативных служб (ДДОС) Миндаугас Мажонас отметил, что хотя Россия проводит военную реформу и стремится наращивать свою военную мощь, это не означает, что война между Россией и НАТО запланирована и неизбежна.