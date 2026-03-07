Лідер угорської опозиції заявив про втручання розвідки РФ у вибори

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, аби ті вплинули на майбутні вибори.

Про це Мадяр написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Лідер угорської опозиції заявив, що Орбан є першим після колишнього прем’єр-міністра країни Яноша Кадара, хто запросив росіян до Угорщини.

"Ми вимагаємо негайного припинення іноземного втручання у вибори в Угорщині! За інформацією з декількох джерел, кілька тижнів тому до Будапешта прибули представники російської військової розвідки з метою і завданням вплинути на результати угорських виборів. Те саме вони робили раніше в Молдові", – заявив він.

Мадяр акцентував, що це "абсолютно безпрецедентний випадок, коли уряд, що перебуває на межі краху, намагається вплинути на угорські вибори шляхом зовнішнього втручання на свою користь".

"Я закликаю Віктора Орбана негайно припинити ці дії та вислати з Угорщини російських секретних агентів, які прибули під дипломатичним прикриттям!", – написав він.

Також Мадяр вимагає скликати Комітет національної безпеки та поінформувати його про це.

"Як майбутній глава уряду, я вимагаю негайної інформації про те, які відомості угорський уряд отримав від служб союзних країн про втручання Росії та чому він досі не вжив заходів у відповідь на ці безпрецедентні дії Росії", – наголосив лідер угорської опозиції.

Відтак він зазначив, що Угорщині потрібне керівництво, яке не піддаватиме країну жодній загрозі зі Сходу, "чи то від Путіна, чи то від Зеленського".

"В інтересах Угорщини залишатися стабільним, передбачуваним партнером, якого союзники вважають надійним", – додав Мадяр.

Зазначимо, що журналісти-розслідувачі спільно з європейськими службами безпеки встановили, що правитель Росії Владімір Путін доручив групі політичних технологів та військовій розвідці РФ втрутитися у парламентські вибори в Угорщині у квітні, щоб забезпечити перемогу Орбана.

Днями президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що партія угорського прем'єра зазнає поразки на виборах і тоді буде можлива нормалізація відносин з Угорщиною.

Також Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС і надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

