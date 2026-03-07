Венгерские фактчекеры: пропаганда РФ разгоняет фейки об украинских инкассаторах

Венгерские фактчекеры утверждают, что российская пропаганда начала кампанию дезинформации с использованием фейковых изображений украинских инкассаторов, созданных искусственным интеллектом.

Об этом пишет Vastagbőr в Facebook, передает «Европейская правда».

Речь идет об изображениях, которые начал публиковать Ripost – таблоид под контролем и финансированием партии венгерского премьер-министра Виктора Орбана «Фидес». Также на эти сгенерированные искусственным интеллектом изображения обратил внимание</ a> и редактор «ЕвроПравды» Сергей Сидоренко.

Фото: Facebook

Как отметили венгерские фактчекеры, у постов Ripost обычно в среднем от 10 до 200 реакций, однако в данном случае их 48 тысяч, и 99% из них – боты.

«Большинство из них имеют румынские или молдавские имена, поэтому россияне повторно используют фейковые профили, созданные для влияния на выборы в Молдове», – отметили в посте.

Напомним, 6 марта произошел новый виток обострения в отношениях Украины и Венгрии из-за задержания Венгрией инкассаторов Ощадбанка, которые перевозили валюту и ценности из Австрии в Украину в рамках межбанковского сотрудничества.

В Будапеште впоследствии показали фото конфискованных ценностей и заявили, что расследуют «отмывание средств»; задержанных инкассаторов собираются выдворить из страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия «терроризмом и захватом заложников», а ведомство порекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Венгрию.

Вечером 6 марта семеро украинских инкассаторов вернулись в Украину.

Смотрите видео «Европейской правды»: Орбан захватывает заложников. Российский след провокации Венгрии