Крупнейшая оппозиционная партия Польши объявила кандидата в премьеры

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский объявил имя кандидата на пост премьер-министра перед выборами в парламент в 2027 году.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Кандидатом на пост премьера от "ПиС" стал вице-президент партии Пшемыслав Чарнек.

Во время своей речи Качиньский заявил, что Польша сейчас находится в "опасной ситуации". Также во время речи он раскритиковал действия правительства.

"Ценности, которые формируют перспективы будущего нации, такие как внутренняя безопасность Польши и верховенство права, находятся под угрозой", – заявил он.

Стоит отметить, что Чарнек – один из самых антиукраинских политиков "ПиС". Он отличился антиукраинскими заявлениями и во время руководства Минобразования, а особенно когда до этого руководил Люблинским воеводством.

Накануне парламентских выборов 2023 года Чарнек рассматривался как потенциальный претендент на пост премьера в случае коалиции "ПиС" и "Конфедерации".

По последним опросам, лидерство в рейтингах сохраняет партия действующего премьер-министра Польши Дональда Туска "Гражданская платформа", „ПиС" – на втором месте.

На этой неделе Туск заверил, что коалиции ничего не угрожает из-за раскола в рядах коалиционной партии "Польша 2050".

