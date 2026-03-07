Віцеканцлер Німеччини про ситуацію на Близькому Сході: "Це не наша війна"

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль відкинув участь Берліна в ескалації військового конфлікту в Ірані, назвавши американо-ізраїльську кампанію "не нашою війною".

Про це він сказав у суботу, 7 березня, пише Politico, передає "Європейська правда".

Клінгбайль сказав, що, хоча іранський уряд є "терористичним режимом", він має "значні сумніви" щодо того, що повітряні удари приведуть до постійного розв’язання проблеми або будуть відповідати міжнародному праву.

"Я кажу дуже чітко: це не наша війна. Ми не будемо брати участь у цій війні", – акцентував він.

Німецький міністр попередив про глобальний порядок, в якому "діє тільки закон найсильнішого", закликавши повернутися до системи, заснованої на правилах.

Його коментарі з’явилися на тлі того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив США та Ізраїль про ризики, до яких може призвести "нескінченна" війна проти Ірану.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус охарактеризував підхід адміністрації президента Дональда Трампа як "ілюзорний", заявивши, що конфлікти не можуть бути вирішені "лише воєнною силою та односторонніми діями".

