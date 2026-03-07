Вице-канцлер Германии о ситуации на Ближнем Востоке: "Это не наша война"

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отверг участие Берлина в эскалации военного конфликта в Иране, назвав американо-израильскую кампанию "не нашей войной".

Об этом он сказал в субботу, 7 марта, пишет Politico, передает "Европейская правда".

Клингбайль сказал, что, хотя иранское правительство является "террористическим режимом", он имеет "значительные сомнения" относительно того, что воздушные удары приведут к постоянному решению проблемы или будут соответствовать международному праву.

"Я говорю очень четко: это не наша война. Мы не будем участвовать в этой войне", – подчеркнул он.

Немецкий министр предупредил о глобальном порядке, в котором "действует только закон сильнейшего", призвав вернуться к системе, основанной на правилах.

Его комментарии появились на фоне того, как канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил США и Израиль о рисках, к которым может привести "бесконечная" война против Ирана.

А министр обороны Германии Борис Писториус охарактеризовал подход администрации президента Дональда Трампа как "иллюзорный", заявив, что конфликты не могут быть решены "только военной силой и односторонними действиями".

