Перед посольством США в столице Норвегии произошел взрыв

Вблизи здания посольства США в Осло среди ночи произошел взрыв, который привел к "незначительным ранениям" и материальному ущербу.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В полиции Осло сообщили, что получили несколько звонков о взрывах около 1 часа ночи 8 марта. Прибыв на место, патрули подтвердили, что взрыв произошел при входе в американское посольство.

"В результате взрыва есть незначительные ранения. Мы пока не будем давать комментариев относительно ранений, того, что взорвалось и так далее", – сказал руководитель команды реагирования, пояснив, что расследование только начинается.

Правоохранители начали поиски вероятных виновников взрыва, привлекли в том числе беспилотник и вертолет.

В зоне вокруг посольства провели проверки на наличие других опасных предметов, однако ничего не нашли.

Министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Гансен отметила, что это "неприемлемый инцидент, и его воспринимают крайне серьезно".

Взрыв произошел на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Ирана, в воскресенье начинается восьмой ее день.

Как известно, США удалось ликвидировать ряд лиц из иранского руководства, в том числе верховного лидера Али Хаменеи. Иранские ответные удары ракетами и БПЛА типа "Шахед" задели фактически весь регион и парализовали авиасообщение и логистику нефти из Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения операции, чем безусловная капитуляция Ирана, и утверждает, что флот страны и воздушные силы фактически уничтожены.

Президент Ирана сказал, что Трамп может "только мечтать" об их капитуляции.