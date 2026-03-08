Укр Рус Eng

Німеччина тимчасово евакуювала своїх дипломатів з Ірану

Новини — Неділя, 8 березня 2026, 09:57 — Марія Ємець

Німеччина тимчасово евакуювала співробітників свого посольства у Тегерані через безпекову ситуацію. 

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

В МЗС Німеччини заявили, що співробітників німецького посольства в Ірані тимчасово перемістили з Тегерану за кордон наземним шляхом у зв’язку з безпековою ситуацією. 

Чисельність співробітників у посольстві скоротили ще у січні. 

В МЗС зазначили, що безпека співробітників залишається ключовим пріоритетом. "Необхідні заходи для гарантування безпеки постійно переглядаються і коригуються", – зазначили у відомстві. 

МЗС Чехії відкликало свого посла з Ірану для консультацій.

Нагадаємо, США закрили посольства в Саудівській Аравії та Кувейті, які зазнали атак іранських БпЛА.

Як відомо, 8 березня військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану увійшла у восьмий день.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Іран
