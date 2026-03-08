Німеччина тимчасово евакуювала своїх дипломатів з Ірану

Німеччина тимчасово евакуювала співробітників свого посольства у Тегерані через безпекову ситуацію.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

В МЗС Німеччини заявили, що співробітників німецького посольства в Ірані тимчасово перемістили з Тегерану за кордон наземним шляхом у зв’язку з безпековою ситуацією.

Чисельність співробітників у посольстві скоротили ще у січні.

В МЗС зазначили, що безпека співробітників залишається ключовим пріоритетом. "Необхідні заходи для гарантування безпеки постійно переглядаються і коригуються", – зазначили у відомстві.

МЗС Чехії відкликало свого посла з Ірану для консультацій.

Нагадаємо, США закрили посольства в Саудівській Аравії та Кувейті, які зазнали атак іранських БпЛА.

Як відомо, 8 березня військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану увійшла у восьмий день.