Германия временно эвакуировала своих дипломатов из Ирана

Германия временно эвакуировала сотрудников своего посольства в Тегеране из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В МИД Германии заявили, что сотрудников немецкого посольства в Иране временно переместили из Тегерана за границу наземным путем в связи с ситуацией с безопасностью.

Численность сотрудников, присутствующих в посольстве, сократили еще в январе.

В МИД отметили, что безопасность сотрудников остается ключевым приоритетом. "Необходимые меры для обеспечения безопасности постоянно пересматриваются и корректируются", – отметили в ведомстве.

МИД Чехии отозвало своего посла из Ирана для консультаций.

Напомним, США закрыли посольства в Саудовской Аравии и Кувейте, которые подверглись атакам иранских БпЛА.

Как известно, 8 марта военная кампания США и Израиля против Ирана вошла в восьмой день.