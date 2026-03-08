Укр Рус Eng

У німецькій землі Баден-Вюртенберг почались вибори до земельного парламенту

Новини — Неділя, 8 березня 2026, 10:27 — Марія Ємець

У німецькій землі Баден-Вюртенберг у неділю проходять вибори до земельного парламенту.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда". 

У землі Баден-Вюртенберг 8 березня почалися вибори до земельного парламенту, виборчі дільниці відкрилися з 8 години ранку. 

Голосувати зможуть приблизно 7,7 млн громадян. При цьому, вперше право голосу можуть реалізувати і 16-17-річні виборці.

Основна конкуренція за мандати у місцевому парламенті розгорнулася між "Зеленим" та "Християнсько-демократичним союзом", які мають приблизно однакову підтримку виборців.

Так, одне з останніх опитувань прогнозує, що за "Зелених" на чолі з Джемом Оздеміром готові голосувати 27%, за "ХДС" на чолі з Мануелем Гагелем – 28%. 

Кампанію "Зелені" будували здебільшого довкола питань економічної політики, "ХДС" – довкола питань економіки, освіти та безпеки.

У Мюнхені, столиці землі Баварія, 8 березня обирають мера, склад міськради і районних комітетів. 

22 березня мають відбутися земельні вибори у землі Рейнланд-Пфальц.

Нагадаємо, Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) попереджало про спроби Росії вплинути на цьогорічні вибори до земельних парламентів.

У грудні 2025 року Німеччина заявила про причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератак перед федеральними парламентськими виборами та викликала на розмову російського посла.

