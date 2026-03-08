В немецкой земле Баден-Вюртенберг начались выборы в земельный парламент

В немецкой земле Баден-Вюртенберг в воскресенье проходят выборы в земельный парламент.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В земле Баден-Вюртенберг 8 марта начались выборы в земельный парламент, избирательные участки открылись с 8 часов утра.

Голосовать смогут примерно 7,7 млн граждан. При этом, впервые право голоса могут реализовать и 16-17-летние избиратели.

Основная конкуренция за мандаты в местном парламенте развернулась между "Зеленым" и "Христианско-демократическим союзом", которые имеют примерно одинаковую поддержку избирателей.

Так, один из последних опросов прогнозирует, что за "Зеленых" во главе с Джемом Оздемиром готовы голосовать 27%, за "ХДС" во главе с Мануэлем Хагелем – 28%.

Кампанию "Зеленые" строили в основном вокруг вопросов экономической политики, "ХДС" – вокруг вопросов экономики, образования и безопасности.

В Мюнхене, столице земли Бавария, 8 марта выбирают мэра, состав горсовета и районных комитетов.

22 марта должны состояться земельные выборы в земле Рейнланд-Пфальц.

Напомним, Федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV) предупреждало о попытках России повлиять на нынешние выборы в земельные парламенты.

В декабре 2025 года Германия заявила о причастности России к масштабной кампании дезинформации и кибератак перед федеральными парламентскими выборами и вызвала на разговор российского посла.