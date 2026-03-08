Новий прем’єр Нідерландів прибув з першим візитом до Києва

Новий прем’єр-міністр Нідерландів перебуває з першим візитом у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з офіційних сторінок у соцмережах Єттена та президента України Володимира Зеленського.

Вдень 8 березня Роб Єттен повідомив, що перебуває у Києві та відвідав один з дворів, де сталося влучання під час російських обстрілів, як випливає з фото – на вулиці В.Кучера на Борщагівці, де російська ракета знищила цілий під'їзд.

Nederland staat onverminderd achter Oekraïne en de strijd die Oekraïners dagelijks voeren tegen de Russische agressie. Zij vechten niet alleen voor hun vrijheid maar voor die van Europa. Om onze steun aan de Oekraïners te onderstrepen ben ik vandaag in Kyiv.



Vanmorgen bezocht ik… pic.twitter.com/DJCJ27JQJB – Rob Jetten (@MinPres) March 8, 2026

"Стоячи тут, серед посічених будівель, дуже відчувається величезне страждання і несправедливість, якої завдає тут Росія… Нідерланди продовжують твердо підтримувати Україну і щоденну боротьбу українців проти російської агресії. Вни борються не лише за свою свободу, а й свободу Європи", – зазначив прем’єр Нідерландів.

Він додав, що йому також організували зустріч з українськими рятувальниками, які виїздять на місця прильотів.

Володимир Зеленський повідомив, що вони разом вшанували полеглих українських захисників і захисниць біля Стіни пам’яті.

Today, together with the Prime Minister of the Netherlands, Rob Jetten @MinPres, we honored the fallen Ukrainian defenders at the Wall of Remembrance.



We thank each and every one. We remember and honor the feat of our heroes – all those who stood up to defend Ukraine and gave… pic.twitter.com/qTxpb2XL0Z – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2026

28 лютого до Києва з першим візитом приїздили новопризначені міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен, а також віцепрем’єрка-міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

Під час візиту вони запевнили Україну в підтримці створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.