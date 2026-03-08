Укр Рус Eng

Новий прем’єр Нідерландів прибув з першим візитом до Києва

фото
Новини — Неділя, 8 березня 2026, 13:07 — Марія Ємець

Новий прем’єр-міністр Нідерландів перебуває з першим візитом у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з офіційних сторінок у соцмережах Єттена та президента України Володимира Зеленського.

Вдень 8 березня Роб Єттен повідомив, що перебуває у Києві та відвідав один з дворів, де сталося влучання під час російських обстрілів, як випливає з фото – на вулиці В.Кучера на Борщагівці, де російська ракета знищила цілий під'їзд. 

"Стоячи тут, серед посічених будівель, дуже відчувається величезне страждання і несправедливість, якої завдає тут Росія… Нідерланди продовжують твердо підтримувати Україну і щоденну боротьбу українців проти російської агресії. Вни борються не лише за свою свободу, а й свободу Європи", – зазначив прем’єр Нідерландів.

Він додав, що йому також організували зустріч з українськими рятувальниками, які виїздять на місця прильотів. 

Володимир Зеленський повідомив, що вони разом вшанували полеглих українських захисників і захисниць біля Стіни пам’яті.

28 лютого до Києва з першим візитом приїздили новопризначені міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен, а також віцепрем’єрка-міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

Під час візиту вони запевнили Україну в підтримці створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Війна з РФ
Реклама: