Зеленський і Сибіга розповіли про зустріч з міністрами нового уряду Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з віцепрем’єркою-міністеркою оборони та очільником МЗС нового уряду Нідерландів, які прибули до Києва майже одразу ж після початку роботи на посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у зверненні 28 лютого.

Зеленський відзначив увагу до України, яку продемонстрували міністри нового уряду Нідерландів своїм оперативним візитом до Києва.

"Я поінформував і про безпекову ситуацію, і про те, що очікується нашими розвідками від Росії найближчим часом. Звісно, обговорили перспективи перемовин", – сказав президент.

Він подякував за готовність Нідерландів і надалі підтримувати Україну, та зазначив, що пріоритетною потребою залишаються засоби ППО.

"Нідерланди багато роблять і в рамках програми PURL, і на двосторонній основі. Ми будемо продовжувати таку співпрацю", – додав Володимир Зеленський.

Today, representatives of the new Government of the Netherlands, which began its work this week – the Minister of Defense and the Minister of Foreign Affairs – are in Ukraine. This visit is a strong signal of support for our people. It is very important to us. Thanks to our… pic.twitter.com/ARMQHq8zyd – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2026

"Головна увага під час перемовин – посиленню української ППО, продовженню реалізації програми PURL, дипломатії для досягнення достойного миру, а також поглибленню оборонної співпраці між Україною і Нідерландами", – зазначив президент в окремій заяві у своєму X.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також назвав спільний візит новопризначених міністрів важливим сигналом підтримки.

"Привітав чіткі зобов’язання нового уряду Нідерландів – понад 3 млрд щорічної підтримки для України до 2029 року і тверду підтирмку нашого майбутнього у ЄС і НАТО. Ці кроки посилюють довгострокову безпеку України та всієї Європи", – зазначив він.

"Подякував Нідерландам за лідерство у військовій, енергетичній, фінансовій підтримкці. Говорили також про розширення спільного виробнитцва дронів, зусилля України для сталого миру, сильніший тиск на агресора та створення спецтрибуналу у Гаазі", – додав Сибіга.

Нагадаємо, 23 лютого новий уряд меншості в Нідерландах на чолі з Робом Єттеном склав присягу та офіційно затвердив свої повноваження.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Єттеном.

28 лютого до Києва з першим візитом прибули новопризначені міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен, а також віцепрем’єрка-міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

Під час візиту вони запевнили Україну в підтримці створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.