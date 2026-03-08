Новый премьер Нидерландов прибыл с первым визитом в Киев

Новый премьер-министр Нидерландов находится с первым визитом в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из официальных страниц в соцсетях Йеттена и президента Украины Владимира Зеленского.

Днем 8 марта Роб Йеттен сообщил, что находится в Киеве и посетил один из дворов, где произошло попадание во время российских обстрелов, как следует из фото – на улице В.Кучера на Борщаговке, где российская ракета уничтожила целый подъезд.

"Стоя здесь, среди посеченных зданий, очень чувствуется огромное страдание и несправедливость, которую наносит здесь Россия... Нидерланды продолжают твердо поддерживать Украину и ежедневную борьбу украинцев против российской агрессии. Они борются не только за свою свободу, но и свободу Европы", – отметил премьер Нидерландов.

Он добавил, что ему также организовали встречу с украинскими спасателями, которые выезжают на места прилетов.

Владимир Зеленский сообщил, что они вместе почтили павших украинских защитников и защитниц у Стены памяти.

Today, together with the Prime Minister of the Netherlands, Rob Jetten @MinPres, we honored the fallen Ukrainian defenders at the Wall of Remembrance.



We thank each and every one. We remember and honor the feat of our heroes – all those who stood up to defend Ukraine and gave… pic.twitter.com/qTxpb2XL0Z – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2026

28 февраля в Киев с первым визитом приезжали новоназначенные министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен, а также вице-премьер-министр обороны Дилан Ешильгоз-Зегериу.

Во время визита они заверили Украину в поддержке создания спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.