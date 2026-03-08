Мелони допустила спецмеры для сдерживания цен на топливо в условиях войны на Ближнем Востоке

Премьер Италии Джорджа Мелони допустила применение так называемого "мобильного" акциза на топливо, чтобы смягчить рост цен на фоне кризиса поставок нефти в результате войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Вечером в субботу премьер Джорджа Мелони заявила, что открыта к предложению от оппозиционной "Демократической партии" по активации "мобильных" акцизов на топливо для сдерживания роста цен.

"Мы работаем над максимальным смягчением последствий этого конфликта для наших граждан и нашей страны", – сказала Мелони, добавив, что правительство активировало рабочую группу для мониторинга цен на энергоресурсы и продукты, чтобы понимать ситуацию и быстро выявлять спекуляции.

Мелони отметила, что если рост цен на топливо станет структурным, правительство рассмотрит применение "мобильного" акциза на топливо. Механизм позволяет использовать доходы с более высокого, чем ожидалось, НДС из-за роста цен для уменьшения акцизов.

Вопрос могут рассмотреть на заседании правительства во вторник 10 марта.

Министр иностранных дел Антонио Таяни со своей стороны назвал накручивание цен "спекуляцией", поскольку непосредственного влияния ближневосточного кризиса еще не произошло.

Ранее в правительстве заверили, что Италия готова к недоступности энергоресурсов с Ближнего Востока, поскольку имеет диверсифицированный портфель поставщиков и относительно значительные запасы газа.

Из-за войны США и Израиля против Ирана и ответных ударов Тегерана, что привело к почти полной остановке движения судов через Ормузский пролив, во всем мире стремительно растут цены на нефть и газ. По этому маршруту следует около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Напомним, США разрешили Индии покупать российскую нефть в течение месяца в связи с ситуацией, сложившейся на фоне войны на Ближнем Востоке, и рассматривают возможность снятия дополнительных санкций с российской нефти.