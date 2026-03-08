Фицо пригрозил заблокировать 90 млрд евро для Украины, если Орбан проиграет выборы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал понять, что готов по примеру Венгрии заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро в случае, если партия Виктора Орбана "Фидес" проиграет выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в видео, выложенном в воскресенье на его Facebook-странице.

Фицо рассказал, что на предстоящей встрече с главой Еврокомиссии планирует обсудить вопрос остановки работы нефтепровода "Дружба". Он сказал, что предложит услуги Словакии на случай, если на трубопроводе в Украине нужно будет "затянуть какой-то винт".

"Но самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо", – заявил Фицо.

Он напомнил, что в настоящее время кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро фактически заблокирован.

"Однако я не наивен. Украинский президент в последнее время говорит о возобновлении поставок через месяц-полтора. То есть после выборов в Венгрии, где он рассчитывает на победу оппозиции. Тогда уже не будет никаких шансов на нефть с востока. Разве что эстафету Венгрии перехватит кто-то другой", – сказал Фицо, намекнув, что это может сделать Словакия. Выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Он добавил, что блокирование этого "огромного военного подарка Украине является легитимным инструментом для достижения возобновления поставок нефти".

"В любом случае, теперь очередь за Европейским Союзом", – добавил Фицо.

6 марта в Еврокомиссии подтвердили, что Фицо попросил о встрече с президентом Урсулой фон дер Ляйен, и она готовится в ближайшее время.

Также Фицо заявлял, что хочет скоординировать с Еврокомиссией позицию по нефтепроводу "Дружба" перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.