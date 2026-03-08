Фіцо заявив, що Зеленський поводиться по-ковбойськи і здатний знищити "Дружбу"

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо вважає, що Україна за наказом президента Володимира Зеленського здатна знищити нафтопровід "Дружба", щоб унеможливити будь-які майбутні поставки російської нафти до Словаччини.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у неділю у відео, оприлюдненому на його сторінці у Facebook.

Фіцо заявив, що "безжальне, грубе порушення" міжнародного права великими і сильними державами "спонукає інших до ковбойського стилю поведінки", натякнувши на президента України. "Те, що продемонстрував український президент Зеленський, коли погрожував угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану, перетинає всі червоні лінії", – заявив Фіцо.

Він ствердив, що український президент "постійно завдає нам шкоди і думає, що змусить нас змінити нашу мирну позицію на воєнну".

"У цьому він абсолютно помиляється. Він мене не знає… Поставки нафти через територію України є для нас життєво важливими. Однак очевидно, що президент України не має наміру продовжувати їх, що означатиме для нас величезні втрати", – продовжив Роберт Фіцо.

Він також розкритикував Європейську комісію за те, що вона нібито надає перевагу інтересам України як держави, що не є членом Європейського Союзу, "над життєво важливими національними інтересами Словаччини та Угорщини як країн-членів ЄС".

"Я й надалі буду пропонувати, щоб комісія змусила українського президента, який має для цього всі важелі, дозволити відвідати місце, де нібито пошкоджено нафтопровід. Наша інформація та супутникові знімки підтверджують, що нафтопроводу нічого не сталося. Якщо ми будемо зволікати, я не маю жодних сумнівів, що президент України здатний знищити нафтопровід", – переконаний Фіцо.

Фіцо також дав зрозуміти, що готовий за прикладом Угорщини заблокувати кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд євро у випадку, якщо партія Віктора Орбана "Фідес" програє вибори у квітні.

6 березня у Єврокомісії підтвердили, що Фіцо попросив про зустріч з президенткою Урсулою фон дер Ляєн, і вона готується найближчим часом.

Також Фіцо заявляв, що хоче скоординувати з Єврокомісією позицію щодо нафтопроводу "Дружба" перед тим, як зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.