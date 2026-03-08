Фицо заявил, что Зеленский ведет себя по-ковбойски и способен уничтожить "Дружбу"

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо считает, что Украина по приказу президента Владимира Зеленского способна уничтожить нефтепровод "Дружба", чтобы сделать невозможными любые будущие поставки российской нефти в Словакию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в воскресенье в видео, обнародованном на его странице в Facebook.

Фицо заявил, что "безжалостное, грубое нарушение" международного права крупными и сильными государствами "подталкивает других к ковбойскому стилю поведения", намекнув на президента Украины. "То, что продемонстрировал украинский президент Зеленский, когда угрожал венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, пересекает все красные линии", – заявил Фицо.

Он утверждал, что украинский президент "постоянно наносит нам ущерб и думает, что заставит нас изменить нашу мирную позицию на военную".

"В этом он абсолютно ошибается. Он меня не знает... Поставки нефти через территорию Украины для нас жизненно важны. Однако очевидно, что президент Украины не намерен их продолжать, что будет означать для нас огромные потери", – продолжил Роберт Фицо.

Он также раскритиковал Европейскую комиссию за то, что она якобы предпочитает интересы Украины как государства, не являющегося членом Европейского Союза, "над жизненно важными национальными интересами Словакии и Венгрии как стран-членов ЕС".

"Я и в дальнейшем буду предлагать, чтобы комиссия заставила украинского президента, который имеет для этого все рычаги, разрешить посетить место, где якобы поврежден нефтепровод. Наша информация и спутниковые снимки подтверждают, что с нефтепроводом ничего не случилось. Если мы будем медлить, я не имею никаких сомнений, что президент Украины способен уничтожить нефтепровод", – убежден Фицо.

Фицо также дал понять, что готов по примеру Венгрии заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро в случае, если партия Виктора Орбана "Фидес" проиграет выборы в апреле.

6 марта в Еврокомиссии подтвердили, что Фицо попросил о встрече с президентом Урсулой фон дер Ляйен, и она готовится в ближайшее время.

Также Фицо заявлял, что хочет скоординировать с Еврокомиссией позицию по нефтепроводу "Дружба" перед тем, как встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.