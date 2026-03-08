Сенатор-республиканец: народ США заслуживает ясности от Трампа относительно операции в Иране

Сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что президент США Дональд Трамп обязан предоставить американскому народу и Конгрессу "ясность" относительно операции в Иране.

Об этом он заявил CNN, сообщает "Европейская правда".

Тиллис подчеркнул необходимость "четко сформулировать наши цели и задачи, поскольку американский народ сейчас ставит под сомнение целесообразность участия в этой войне".

Сенатор отметил, что ясность по этим аспектам конфликта позволит "начать формировать поддержку для военной операции, которая может длиться более двух месяцев" в соответствии с резолюцией о военных полномочиях.

Тиллис отметил, что если конфликт продлится дольше двух месяцев, президент должен будет обратиться к Конгрессу.

"Я считаю, что по истечении 60-дневного периода, предусмотренного резолюцией о военных полномочиях, должно быть либо очень четкое долгосрочное обязательство и соответствующий запрос к Конгрессу, либо, по моему мнению, прекращение военных действий", – сказал он.

Телеканал CNN сообщал, что в окружении президента США Дональда Трампа есть советники, которые очень обеспокоены перспективами кампании против Ирана и считают за предпочтительным как можно быстрее завершить ее.

Читайте подробную статью на эту тему: Удар без поддержки: как в США отреагировали на войну с Ираном и почему это – проблема для Трампа