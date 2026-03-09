В Литве за год количество украинских беженцев выросло более чем на 10 тысяч

По оценкам Департамента миграции Литвы, за 2025 год в стране количество украинских беженцев выросло более чем на 10 тысяч человек.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

По данным Департамента миграции Литвы, на 5 марта 2026 года, в Литве проживало 53 379 украинских беженцев. Ровно год назад таких лиц было 43 071, а в начале марта 2024 года – 39 468.

Статистические данные были получены после завершения замены цифровых временных видов на жительство для украинских беженцев на основании временной защиты.

Имеющиеся статистические данные свидетельствуют о том, что все больше украинцев, бежавших от российской агрессии в Литву, решают остаться в стране, а не выезжать в другие европейские страны или возвращаться на родину.

"Конечно, движение беженцев не остановилось, украинцы достаточно активно мигрируют, но последние данные свидетельствуют о том, что большинство беженцев, которые ранее прибыли в Литву и проживают здесь не менее года, становятся более оседлыми", – отметила директор департамента Индре Гаспере.

Как отмечается, сейчас цифровые разрешения, которые имеют все беженцы и члены их семей, действительны до 4 марта следующего года. Эти документы, которые дают право проживать в Литве на основании временной защиты, необходимо ежегодно заменять или продлевать.

Данные показывают, что в этом году более 42,5 тысячи украинцев возобновили такие документы, тогда как в прошлом году было возобновлено почти 37 тысяч цифровых разрешений.

Недавно писали, что с 1 сентября 2026 года бесплатный общественный транспорт в литовском Вильнюсе для украинских беженцев будет доступен только при наличии персонализированной "украинской карты".

Писали, что с 9 февраля, в Литве теоретический экзамен по вождению также можно будет сдавать на украинском языке.