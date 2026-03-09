НАТО розпочав навчання в Арктиці

Північноатлантичний альянс розпочав свої навчання в Арктиці в понеділок, 9 березня, цього разу приділяючи більше уваги ролі цивільного населення у підтримці військових.

Про це пише Reuters, пише "Європейська правда".

Навчання під назвою "Холодна відповідь" зосереджені на захисті Альянсу в Арктиці, де члени НАТО Норвегія і Фінляндія межують з Росією, і цього разу триватимуть з 9 по 19 березня.

Ці навчання стали частиною місії НАТО "Арктичний вартовий", яка була започаткована з метою розрядки напруженості з американським президентом Дональдом Трампом щодо Гренландії.

У "Холодній відповіді" візьмуть участь близько 25 тисяч військовослужбовців з 14 країн, включно із США і Данії. Очікується, що США будуть представлені близько 4 тисячами військовослужбовців.

У лютому в рамках навчань з військової мобільності Steadfast Dart військовослужбовці НАТО проводили тренування з висадки на узбережжі Балтійського моря в Німеччині.

Нещодавно у Литві проходили міжвідомчі функціональні навчання на державному рівні для оцінки контролю спрощеного транзиту до російського Калінінграда.