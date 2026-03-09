Начались учения НАТО в Арктике

Североатлантический альянс начал свои учения в Арктике в понедельник, 9 марта, на этот раз уделяя больше внимания роли гражданского населения в поддержке военных.

Об этом пишет Reuters, пишет "Европейская правда".

Учения под названием "Холодный ответ" сосредоточены на защите Альянса в Арктике, где члены НАТО Норвегия и Финляндия граничат с Россией, и на этот раз продлятся с 9 по 19 марта.

Эти учения стали частью миссии НАТО "Арктический страж", которая была начата с целью разрядки напряженности с американским президентом Дональдом Трампом по Гренландии.

В "Холодном ответе" примут участие около 25 тысяч военнослужащих из 14 стран, включая США и Данию. Ожидается, что США будут представлены около 4 тысячами военнослужащих.

В феврале в рамках учений по военной мобильности Steadfast Dart военнослужащие НАТО проводили тренировки по высадке на побережье Балтийского моря в Германии.

Недавно в Литве проходили межведомственные функциональные учения на государственном уровне для оценки контроля упрощенного транзита в российский Калининград.