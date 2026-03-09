У побережья Турции лодка мигрантов столкнулась с береговой охраной: есть погибшие

У южного побережья Турции в провинции Анталия лодка с мигрантами столкнулась с кораблем турецкой береговой охраны, в результате чего есть погибшие.

Об этом сообщила береговая охрана Турции, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В результате инцидента, который произошел в понедельник, 9 марта, по меньшей мере 14 человек погибли.

Береговая охрана сообщила, что лодка была обнаружена у побережья района Финике в Анталии и пыталась уйти от береговой охраны, несмотря на неоднократные предупреждения остановиться.

Позже лодка столкнулась с кораблем береговой охраны.

В береговой охране отметили, что шестеро мигрантов и один гражданин Турции были спасены, еще 15 других были задержаны после того, как продолжили движение на своей лодке, пока не достигли суши.

В конце декабря в течение одних суток греческая береговая охрана спасла 460 мигрантов у побережья островов Крит и Гавдос.

В начале февраля неподалеку от греческого острова Хиос, что в Эгейском море, лодка столкнулась с кораблем береговой охраны, в результате чего погибли 15 мигрантов.

В конце февраля по меньшей мере пять человек погибли и около 20 пропали без вести после того, как судно с мигрантами перевернулось у южного побережья Крита.