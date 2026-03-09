Правительство Франции пока не рассматривает субсидий из-за роста цен на топливо

В правительстве Франции пока не рассматривают введение субсидий в связи со стремительным подорожанием нефти и газа из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь правительства Мод Брежон 9 марта отметила, что пока "слишком рано" говорить о каких-то новых субсидиях на приобретение бензина и дизеля для определенных категорий из-за ценовой ситуации на энергорынке в результате почти полной остановки экспорта из стран Ближнего Востока.

В то же время она отметила, что "рассматриваются все сценарии".

Перед этим в воскресенье премьер Себастьен Лекорню анонсировал план "полтысячи инспекций" на АЗС сотрудниками антимонопольного ведомства в течение вторника-среды.

В Италии, напомним, допускают внедрение "мобильного акциза" на топливо, чтобы обуздать рост цен. При этом в правительстве подчеркнули, что не видят объективных оснований для такого стремительного подорожания топлива.

Из-за войны США и Израиля против Ирана и ответных ударов Тегерана, что привело к почти полной остановке движения судов через Ормузский пролив, во всем мире стремительно растут цены на нефть и газ. По этому маршруту следует около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Напомним, США разрешили Индии покупать российскую нефть в течение месяца в связи с ситуацией, сложившейся на фоне войны на Ближнем Востоке, и рассматривают возможность снятия дополнительных санкций с российской нефти.