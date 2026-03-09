Сибіга та Сікорський у Варшаві обговорили Угорщину

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга дорогою до Латинської Америки зустрівся у Варшаві зі своїм колегою польським Радославом Сікорським, вони обговорили, зокрема, ситуацію з Угорщиною.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, під час зустрічі міністри обмінялися думками щодо інциденту, пов’язаного з захопленням Угорщиною українських банківських автомобілів, що прямували з Австрії, та затриманням українських інкасаторів.

"У цьому контексті ми також зазначили, що неприпустимо, щоб будь-яка країна блокувала надання Україні 90 млрд євро, керуючись амбіціями підтримати політику Росії", – наголосив він.

Також вони обговорили розширення співпраці в галузі оборони, безпеки, відновлення та енергетики, а також просування України на шляху до членства в ЄС.

Нагадаємо, семеро українських інкасаторів повернулись в Україну ввечері 6 березня.

Увечері 7 березня Ощадбанк опублікував заяву, у якій вимагає від Угорщини повернути інкасаторські автомобілі та цінності, які були незаконно захоплені. Йдеться про 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Угорські фактчекери стверджують, що російська пропаганда розпочала кампанію дезінформації із використанням фейкових зображень про українських інкасаторів, які створив штучний інтелект.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Терорист по той бік Тиси. Навіщо Орбан захопив українських заручників та як діяти Києву.