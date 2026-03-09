Сибига и Сикорский в Варшаве обсудили Венгрию

Министр иностранных дел Андрей Сибига по пути в Латинскую Америку встретился в Варшаве со своим польским коллегой Радославом Сикорским, они обсудили, в частности, ситуацию с Венгрией.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, во время встречи министры обменялись мнениями относительно инцидента, связанного с захватом Венгрией украинских банковских автомобилей, следовавших из Австрии, и задержанием украинских инкассаторов.

"В этом контексте мы также отметили, что недопустимо, чтобы любая страна блокировала предоставление Украине 90 млрд евро, руководствуясь амбициями поддержать политику России", – подчеркнул он.

Также они обсудили расширение сотрудничества в области обороны, безопасности, восстановления и энергетики, а также продвижение Украины на пути к членству в ЕС.

Напомним, семеро украинских инкассаторов вернулись в Украину вечером 6 марта.

Вечером 7 марта Ощадбанк опубликовал заявление, где требует от Венгрии вернуть инкассаторские автомобили и ценности, которые были незаконно захвачены. Речь идет о 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Венгерские фактчекеры утверждают, что российская пропаганда начала кампанию дезинформации с использованием фейковых изображений об украинских инкассаторах, которые создал искусственный интеллект.

Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву.