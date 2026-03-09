Орбан обвинил Украину в энергетическом кризисе и попросил отменить некоторые санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в росте цен на нефть в стране, а также сообщил о своем обращении к Европейской комиссии с просьбой отменить санкции, введенные против российских энергоносителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Орбан заявил в своем обращении, обнародованном в Facebook.

Глава венгерского правительства сообщил о росте цен на топливо в Венгрии. По его словам, причинами этого являются не только война на Ближнем Востоке, но и "блокада" поставок российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба".

Орбан заявил, что остановка транзита нефти из РФ является угрозой не только для Венгрии, но и для всего ЕС.

В связи с этим он созвал чрезвычайное заседание правительства, на котором будет обсуждаться ситуация в энергетике.

Кроме того, премьер инициировал письмо к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом приостановить некоторые санкции против РФ.

"Во всей Европе мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, наложенные на российские энергоносители. Я инициировал это в письме к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен", – заявил он.

Напомним, в пятницу, 6 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет блокировать европейский кредит на 90 млрд евро для Украины до возобновления транзита через "Дружбу", а министр энергетики – что Венгрия прибегнет к юридическим шагам, если транзит не возобновится через 3 дня.

В конце прошлой недели Национальный банк Украины сообщил, что власти Венгрии захватили украинских инкассаторов и крупную сумму валюты. Речь идет о 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Семь украинских инкассаторов вернулись в Украину вечером 6 марта. Между тем захваченные средства остались в Венгрии.

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии, – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву