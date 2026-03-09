БТР, пулеметы и гранатометы: в МИД раскрыли детали задержания инкассаторов "Ощада" в Венгрии

Бойцы венгерского Антитеррористического центра, которые задерживали инкассаторов украинского Ощадбанка, имели на вооружении БТР, пулеметы и гранатометы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в МИД Украины в новом комментарии по поводу инцидента.

В Министерстве иностранных дел напомнили, что задержание украинских инкассаторов в Венгрии произошло 5 марта 2026 года на кольцевой дороге Будапешта, и что осуществляемая ими перевозка ценностей из австрийского Raiffeisen Bank International по межбанковскому контракту была оформлена в соответствии со всеми правилами перевозок и таможенными процедурами.

"Венгерская сторона знала о том, что инкассаторы не были вооружены, в то же время задержание граждан Украины осуществлялось венгерским Антитеррористическим центром. В задержании был задействован бронетранспортер, бойцы Антитеррористического центра, которые проводили задержание, имели на вооружении пулеметы и гранатометы", – заявили в МИД.

Кроме того, стало известно об условиях содержания задержанных инкассаторов, их показания указывают на грубые нарушения Венгрией своих международно-правовых обязательств, заявили в МИД Украины.

Напомним, семеро украинских инкассаторов вернулись в Украину вечером 6 марта. Ощадбанк и МИД Украины требуют от Венгрии вернуть ценности банка и автомобили, которые осуществляли перевозки.

В то же время от Будапешта продолжают звучать обвинения, что захваченные средства могут принадлежать к "украинской военной мафии".

Нацбанк Украины предлагает Еврокомиссии стать независимым арбитром по делу похищенных Венгрией инкассаторов.

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву.