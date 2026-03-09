Наручники, пытки, допросы на русском: МИД о деталях содержания инкассаторов в Венгрии

Министерство иностранных дел Украины раскрыло детали содержания захваченных Венгрией украинских инкассаторов, которые свидетельствуют о физическом и психологическом давлении на задержанных, а также о нарушении международно-правовых обязательств Будапештом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении МИД Украины.

Согласно информации Министерства, задержанные имели статус свидетелей, но при этом их перевозили с завязанными глазами и в наручниках. Отметим, что такие действия венгерских спецслужб являются пытками в понимании Европейской конвенции по правам человека.

Известно, что венгерская сторона изъяла у инкассаторов личные вещи, в том числе мобильные телефоны, поэтому задержанные не имели возможности сообщить о своем местонахождении близким или работодателю. Большинство личных вещей, изъятых во время ареста, украинцам не вернули.

У одного из задержанных, который болеет сахарным диабетом, произошло ухудшение самочувствия. По данным МИД, медицинскую помощь ему оказали только после того, как он потерял сознание. При этом ему вкололи препарат, после которого у гражданина резко поднялся уровень сахара в крови и началась гипертония, и его вынуждены были доставить в госпиталь.

Задержанным инкассаторам не разрешили давать показания на родном языке, с ними общались на русском.

Кроме того, гражданам Украины не предоставили возможность воспользоваться адвокатской защитой, а также не разрешили провести встречу с украинским консулом, несмотря на запросы посольства и просьбы задержанных.

Сотрудники венгерских спецслужб разрешили консулу присутствовать во время следственных действий с задержанными, однако в итоге предоставили ложную информацию о местонахождении украинцев.

Как сообщили в МИД, эти факты указывают на грубые нарушения Венгрией своих международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях.

"МИД Украины требует привлечения к ответственности всех лиц, виновных в похищении граждан Украины, грубом обращении с ними, давлении, запугивании и издевательствах, отказе в доступе к консульской помощи, медикаментам, лишении связи и других нарушениях их прав, а также похищении имущества и ценностей АО "Ощадбанк", – добавили в ведомстве.

В Министерстве иностранных дел Украины также сообщили, что во время задержания украинских инкассаторов в Венгрии бойцы Антитеррористического центра имели на вооружении БТР, пулеметы и гранатометы.

Напомним, семеро украинских инкассаторов вернулись в Украину вечером 6 марта. Ощадбанк и МИД Украины требуют от Венгрии вернуть ценности банка и автомобили, которые осуществляли перевозку.

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву.