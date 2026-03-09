ПРО НАТО сбила баллистическую ракету Ирана в воздушном пространстве Турции

Минобороны Турции сообщило о сбитии иранской баллистической ракеты в турецком воздушном пространстве.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает "Европейская правда".

"Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, которая вторглась в воздушное пространство Турции, была обезврежена силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обломки ракеты упали на пустые поля в провинции Газиантеп, но в результате инцидента никто не пострадал и не получил ранений.

"Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. Однако мы еще раз подчеркиваем, что все необходимые меры будут приняты решительно и без колебаний против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство нашей страны", – заявили в Минобороны Турции.

"Мы еще раз подчеркиваем наше предостережение всем сторонам, особенно Ирану, воздерживаться от действий, которые представляют угрозу региональной безопасности и подвергают опасности гражданское население", – отметили также в офисе президента Турции.

Напомним, на прошлой неделе одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца.

Турция из-за инцидента вызвала посла Ирана. В то же время, по данным СМИ, в Анкаре считают, что ее целью не были турецкие объекты.

В НАТО выразили солидарность с Турцией и отметили, что реакция на инцидент является конкретной демонстрацией способности Альянса защищать граждан своих стран.