ПРО НАТО сбила баллистическую ракету Ирана в воздушном пространстве Турции
Минобороны Турции сообщило о сбитии иранской баллистической ракеты в турецком воздушном пространстве.
Об этом говорится в сообщении ведомства, передает "Европейская правда".
"Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, которая вторглась в воздушное пространство Турции, была обезврежена силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье", – говорится в сообщении.
Отмечается, что обломки ракеты упали на пустые поля в провинции Газиантеп, но в результате инцидента никто не пострадал и не получил ранений.
"Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. Однако мы еще раз подчеркиваем, что все необходимые меры будут приняты решительно и без колебаний против любой угрозы, направленной на территорию и воздушное пространство нашей страны", – заявили в Минобороны Турции.
"Мы еще раз подчеркиваем наше предостережение всем сторонам, особенно Ирану, воздерживаться от действий, которые представляют угрозу региональной безопасности и подвергают опасности гражданское население", – отметили также в офисе президента Турции.
Напомним, на прошлой неделе одна из запущенных Ираном баллистических ракет летела в направлении территории Турции и была сбита с американского эсминца.
Турция из-за инцидента вызвала посла Ирана. В то же время, по данным СМИ, в Анкаре считают, что ее целью не были турецкие объекты.
В НАТО выразили солидарность с Турцией и отметили, что реакция на инцидент является конкретной демонстрацией способности Альянса защищать граждан своих стран.