В ЕС пока не видят нехватки нефти: у всех, включая Венгрию, есть 85-90 дней запасов

В Европейском Союзе по состоянию на сейчас не существует чрезвычайной ситуации с обеспеченностью государств-членов нефтью из-за событий на Ближнем Востоке, поскольку у всех, включая Венгрию и Словакию, есть запасы, которых хватит на 85-90 дней.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", сообщила в понедельник, 9 марта, пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен.

ЕС не испытывает недостатка поставок нефти с Ближнего Востока, потому что у всех государств-членов есть ее трехмесячный запас.

"В Европе нет неминуемой нехватки поставок нефти", – подчеркнула Итконен.

Она напомнила, что, согласно правилу ЕС, введенному во время недавнего энергетического кризиса, все государства-члены должны иметь 90-дневные чрезвычайные запасы нефти.

"У всех государств-членов есть от 85 до 90 дней запасов или их эквивалент, включая даже Венгрию и Словакию, которые сообщили нам, что они высвободили некоторые запасы, но это не было связано с конфликтом на Ближнем Востоке", – сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, государства-члены должны уведомлять Комиссию, когда они будут высвобождать эти запасы.

"Согласно нашей информации, пока ни одно государство-член этого не сделало", – заявила Анна-Кайса Итконен.

Как сообщала "Европейская правда", министры финансов стран "Группы семи" (G7) проведут в понедельник, 9 марта, экстренное совещание для обсуждения возможного совместного высвобождения нефти из стратегических резервов, которое будет координировать Международное энергетическое агентство (IEA) для сдерживания резкого скачка цен на нефть на фоне конфликта в Персидском заливе.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в создании энергетического кризиса в Венгрии и ЕС и выступил с требованием к Еврокомиссии отменить запрет на импорт нефти и газа из России в ЕС.

Напомним, США разрешили Индии покупать российскую нефть в течение месяца в связи с ситуацией, сложившейся на фоне войны на Ближнем Востоке, и рассматривают возможность снятия дополнительных санкций с российской нефти.