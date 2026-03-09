Антиукраїнський Окамура засудив погрози Зеленського Орбану

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура у понеділок засудив заяву президента України Володимира Зеленського, адресовану прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Після засідання коаліційної ради він заявив журналістам, що вважає слова Зеленського погрозами фізичної ліквідації. Він також закликав керівництво Європейського Союзу дистанціюватися від поведінки українського президента.

"Необхідно чітко і публічно відкинути погрози українського президента Зеленського щодо фактичного фізичного насильства проти угорського прем'єр-міністра Орбана. Я говорю від себе, припускаю, що мої колеги також якось прокоментують це", – сказав Окамура.

Окамура також закликав ЄС дистанціюватися від поведінки Зеленського. "Ми не можемо підтримувати людину, яка фізично погрожує усунути прем'єр-міністра держави-члена Європейського Союзу, не кажучи вже про прем'єр-міністра Угорщини. Це абсолютно виключено", – додав він.

Прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що заява Зеленського не обговорювалася на засіданні коаліційної ради. Однак він назвав її дуже нестандартною.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Зеленський пригрозив "одній особі", яка блокує кредит ЄС Україні на 90 млрд євро (натякаючи на угорського прем'єра Віктора Орбана), дати її адресу "хлопцям з ЗСУ".

Як відомо, Угорщина стоїть на заваді виділенню Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо публічно підтримав угорського прем'єра після того, як Володимир Зеленський сказав, що дасть адресу "однієї особи" ЗСУ.

У Європейській комісії вважають, що такі висловлювання президента України Володимира Зеленського щодо прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є неприйнятними.