Антиукраинский Окамура осудил угрозы Зеленского Орбану

Спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура в понедельник осудил заявление президента Украины Владимира Зеленского, адресованное премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

После заседания коалиционного совета он заявил журналистам, что считает слова Зеленского угрозами физической ликвидации. Он также призвал руководство Европейского Союза дистанцироваться от поведения украинского президента.

"Необходимо четко и публично отвергнуть угрозы украинского президента Зеленского относительно фактического физического насилия против венгерского премьер-министра Орбана. Я говорю от себя, предполагаю, что мои коллеги также как-то прокомментируют это", – сказал Окамура.

Окамура также призвал ЕС дистанцироваться от поведения Зеленского. "Мы не можем поддерживать человека, который физически угрожает устранить премьер-министра государства-члена Европейского Союза, не говоря уже о премьер-министре Венгрии. Это абсолютно исключено", – добавил он.

Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что заявление Зеленского не обсуждалось на заседании коалиционного совета. Однако он назвал его очень нестандартным.

Как сообщала "Европейская правда", президент Зеленский пригрозил "одному лицу", которое блокирует кредит ЕС Украине на 90 млрд евро (намекая на венгерского премьера Виктора Орбана), дать его адрес "ребятам из ВСУ".

Как известно, Венгрия стоит на пути выделения Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично поддержал венгерского премьера после того, как Владимир Зеленский сказал, что даст адрес "одного лица" ВСУ.

В Европейской комиссии считают, что такие высказывания президента Украины Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана являются неприемлемыми.