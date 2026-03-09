Каллас підтримала прискорення темпів розширення ЄС

Європейський Союз повинен прискорити процес включення нових членів, зокрема, України, Чорногорії та інших країн-кандидатів, які чекають на вступ.

Про це заявила в понеділок головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас на щорічній конференції дипломатів ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Розширення має "залишатися заснованим на заслугах, але в нинішніх умовах нам потрібно прискорити темпи", заявила Каллас.

"Розширення є протиотрутою від російського імперіалізму і знаком того, що найамбітніший багатосторонній проєкт в історії, Європейський Союз, залишиться назавжди", – зазначила вона.

Наполягання Каллас на швидшій інтеграції країн-кандидатів до ЄС збігається з напруженими дискусіями між Європейською комісією, яка виступає за швидке розширення, та столицями країн, які підтримують більш поступовий підхід.

На вечері минулого тижня, на якій був присутній керівник апарату президента Європейської комісії Бйорн Зайберт, посли ЄС відкинули можливість прийняття нових членів з обмеженими привілеями.

Слова Каллас надають вагому підтримку ідеї, що розширення – це не просто бюрократичний процес, за допомогою якого кандидати виконують критерії ЄС, а геополітичний вибір, як зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Розширення було описано як найуспішніша зовнішня політика Союзу, що розширює зону стабільності, миру та процвітання", – сказала Каллас, посилаючись на дані Євробарометра, які свідчать про широку підтримку розширення блоку з 27 членів.

Але, додала вона, "ми повинні продовжувати розповідати історію розширення".

Впливовий дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним, щоб мати можливість вільно висловлюватися, сказав, що країни зроблять все можливе, щоб процес розширення продовжувався, незважаючи на розбіжності між Радою ЄС та Комісією.

Зараз триває робота над тим, щоб наступні три президентства Ради ЄС зосередилися на прийнятті нових країн-членів, з метою завершення переговорів з Україною до кінця 2027 року, навіть якщо укладення договору про приєднання може зайняти більше часу.

Перспектива публічної дискусії про членство України турбує деяких лідерів ЄС, які побоюються, що це може дати привід для атак ультраправих партій напередодні виборів у Франції, Фінляндії та інших країнах наступного року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія – за допомогою Угорщини – не змогла блокувати її членство.

Натомість глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що встановлення конкретної дати вступу України до ЄС є неможливим.

Раніше "Європейська правда" повідомляла про ініціативу Єврокомісії щодо запровадження нових правил вступу до ЄС держав-кандидатів: це питання було детально висвітлене в ексклюзивному інтерв’ю єврокомісарки з питань розширення Марти Кос: "Нам не потрібен Орбан, щоб визначити вимоги вступу в ЄС".