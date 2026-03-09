Каллас поддержала ускорение темпов расширения ЕС

Европейский Союз должен ускорить процесс включения новых членов, в частности, Украины, Черногории и других стран-кандидатов, которые ждут вступления.

Об этом заявила в понедельник главный дипломат Евросоюза Кая Каллас на ежегодной конференции дипломатов ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Расширение должно "оставаться основанным на заслугах, но в нынешних условиях нам нужно ускорить темпы", заявила Каллас.

"Расширение является противоядием от российского империализма и знаком того, что самый амбициозный многосторонний проект в истории, Европейский Союз, останется навсегда", – отметила она.

Настаивание Каллас на быстрой интеграции стран-кандидатов в ЕС совпадает с напряженными дискуссиями между Европейской комиссией, которая выступает за быстрое расширение, и столицами стран, которые поддерживают более постепенный подход.

На ужине на прошлой неделе, на котором присутствовал руководитель аппарата президента Европейской комиссии Бьорн Зайберт, послы ЕС отвергли возможность принятия новых членов с ограниченными привилегиями.

Слова Каллас оказывают весомую поддержку идее, что расширение – это не просто бюрократический процесс, с помощью которого кандидаты выполняют критерии ЕС, а геополитический выбор, как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Расширение было описано как самая успешная внешняя политика Союза, расширяющая зону стабильности, мира и процветания", – сказала Каллас, ссылаясь на данные Евробарометра, которые свидетельствуют о широкой поддержке расширения блока из 27 членов.

Но, добавила она, "мы должны продолжать рассказывать историю расширения".

Влиятельный дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным, чтобы иметь возможность свободно высказываться, сказал, что страны сделают все возможное, чтобы процесс расширения продолжался, несмотря на разногласия между Советом ЕС и Комиссией.

Сейчас идет работа над тем, чтобы следующие три президентства Совета ЕС сосредоточились на принятии новых стран-членов, с целью завершения переговоров с Украиной до конца 2027 года, даже если заключение договора о присоединении может занять больше времени.

Перспектива публичной дискуссии о членстве Украины беспокоит некоторых лидеров ЕС, которые опасаются, что это может дать повод для атак ультраправых партий накануне выборов во Франции, Финляндии и других странах в следующем году.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедлений назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих еще 50 лет Россия – с помощью Венгрии – не смогла блокировать ее членство.

Зато глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что установление конкретной даты вступления Украины в ЕС невозможно.

Ранее "Европейская правда" сообщала об инициативе Еврокомиссии о введении новых правил вступления в ЕС государств-кандидатов: этот вопрос был подробно освещен в эксклюзивном интервью еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос: "Нам не нужен Орбан, чтобы определить требования вступления в ЕС".