У Норвегії вважають, що вибух біля посольства США в Осло міг бути навмисним нападом

Норвезька поліція вважає, що вибух поблизу будівлі посольства США в Осло міг бути навмисним нападом, пов'язаним із кризою на Близькому Сході.

Про це заявив керівник слідчого підрозділу поліції Осло Фроде Ларсен, передає NRK, пише "Європейська правда".

Як відомо, у ніч проти 8 березня поблизу будівлі посольства США в Осло стався вибух, що призвів до "незначних поранень" і матеріальної шкоди.

"З огляду на поточну ситуацію з безпекою, цілком природно вважати, що це могла бути навмисна атака на посольство США", – заявив Ларсен.

Він зазначив, що наразі підозрюваних не встановлено, але поліція розшукує одного або декількох злочинців і тісно співпрацює з посольством.

"Однією з наших гіпотез є те, що це тероризм, але ми також розглядаємо інші варіанти", – додав він.

Поліційна служба безпеки Норвегії не змінює оцінку терористичної загрози після нічного інциденту з вибухівкою перед входом у посольство Сполучених Штатів.

Вибух стався на тлі триваючої операції США та Ізраїлю проти Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить інакшого завершення операції, аніж безумовна капітуляція Ірану, та стверджує, що флот країни і повітряні сили фактично знищено.

Президент Ірану сказав, що Трамп може "тільки мріяти" про їхню капітуляцію.