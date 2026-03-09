Норвежская полиция показала фото подозреваемого во взрыве возле посольства США

Полиция Норвегии опубликовала фотографии неизвестного, который, вероятно, причастен к взрыву перед входом в посольство США.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили, что получили кадры, которые помогают прояснить обстоятельства. Следователи на этом этапе склонны считать, что человек, попавший в кадр, заложил самодельное взрывное устройство. Других подозреваемых пока нет.

Также выяснили, что примерно во время взрыва устройства под посольством на странице о посольстве в Google Maps опубликовали видео с покойным верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Перед этим уже озвучили версию, что взрыв может быть умышленной атакой на фоне событий на Ближнем Востоке.

Напомним, взрыв под дверью посольства США произошел ночью 8 марта, взрывная волна выбила стекло во входной зоне.